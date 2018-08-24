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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 10678 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Порошенко нагородив п’ятьох іноземців орденом "За заслуги"

Київ • УНН

 • 10376 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня п’ятьох іноземних громадян. Про це йдеться в указі Президента, який був опублікований на офіційному сайті Адміністрації Президента, передає УНН.

Порошенко нагородив п’ятьох іноземців орденом "За заслуги"

Відповідно до указу Глави держави, було нагороджено орденом "За заслуги" ІІІ ступеня "за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету Української держави, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську та гуманістичну діяльність" таких осіб:

  • Аллі Паоло - координатора групи з міжпарламентських зв'язків Італії з Україною, Італійська Республіка;
  • Зелінського Даниїла - архієпископа Західної єпархії Української православної церкви, Сполучені Штати Америки;
  • Лютюка Анатолія Кузьмича - керівника Центру української культури у місті Таллінн, Естонська Республіка
  • Фаленскі Ханса-Йоахима - зовнішньополітичного референта фракції ХДС/ХСС Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина;
  • Фетея Андрія Богдановича - президента Українського конгресового комітету Америки, Сполучені Штати Америки.

    Нагадаємо, Президент Петро Порошенко присвоїв почесні найменування військовим частинам Збройних Сил України та Державної прикордонної служби.
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