Порошенко нагородив п’ятьох іноземців орденом "За заслуги"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня п’ятьох іноземних громадян. Про це йдеться в указі Президента, який був опублікований на офіційному сайті Адміністрації Президента, передає УНН.
Відповідно до указу Глави держави, було нагороджено орденом "За заслуги" ІІІ ступеня "за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету Української держави, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську та гуманістичну діяльність" таких осіб:
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- Аллі Паоло - координатора групи з міжпарламентських зв'язків Італії з Україною, Італійська Республіка;
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- Зелінського Даниїла - архієпископа Західної єпархії Української православної церкви, Сполучені Штати Америки;
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- Лютюка Анатолія Кузьмича - керівника Центру української культури у місті Таллінн, Естонська Республіка
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- Фаленскі Ханса-Йоахима - зовнішньополітичного референта фракції ХДС/ХСС Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина;
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- Фетея Андрія Богдановича - президента Українського конгресового комітету Америки, Сполучені Штати Америки.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко присвоїв почесні найменування військовим частинам Збройних Сил України та Державної прикордонної служби.
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