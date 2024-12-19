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Порошенко фактически вступился за промосковского Бойко, несмотря на то, что блокировал трибуну, требуя его снятия, - эксперт

Порошенко фактически вступился за промосковского Бойко, несмотря на то, что блокировал трибуну, требуя его снятия, - эксперт

Киев  •  УНН

 • 3739 просмотра

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Порошенко фактически вступился за промосковского Бойко, несмотря на то, что блокировал трибуну, требуя его снятия, - эксперт.

Несмотря на публичную критику и требования отозвать нардепа Юрия Бойко из парламентского комитета, Петр Порошенко и фракция "Европейской солидарности" на самом деле своими действиями фактически поддержали промосковского политика. Об этом пишет политический эксперт Петр Олещук, отмечая, что  Бойко и Порошенко имеют давнюю и тесную историю взаимоотношений.

"Они плодотворно сотрудничали в одном правительстве Азарова времен Януковича. Оба были хорошими коллегами. Порошенко - министром экономики, а Бойко - министром энергетики. Затем Бойко вместе с Порошенко шагали бок о бок всю каденцию Петра Алексеевича: оба жали руку и обнимали путина; оба работали с россией или на россию; оба являются антилидерами народных симпатий - согласно различным социсследованиям, больше украинцы ненавидят только россиян; оба были или являются прихожанами УПЦ МП", - отмечает Олещук.

Петр Олещук также рассказал о регулярном появлении Бойко на телеканале "Прямой", который принадлежит Порошенко.

"Юрий Бойко, который до недавнего времени публично поддерживал россию, был частым гостем на канале Порошенко "Прямой"! Он там фактически прописался. Порошенко поддержал Бойко, потому что их многое связывает, в том числе с россией. И даже тысячи смертей украинцев от рук россиян на эти отношения не повлияли. Поэтому, активно рвя вышиванку на своей груди и критикуя Бойко, Петр Порошенко на самом деле в очередной раз признается перед всей страной в своих тесных контактах с москвой", - резюмирует Олещук.

Он напоминает, что провалили первое голосование за исключение Бойко из комитета ВР именно те, кто громче всех кричал: "Долой агентов кремля!".

"40% фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" не поддержала отзыв из комитета адепта русского мира. Сам Петр Алексеевич сначала распинался за трибуной за отзыв Бойко, а когда дело дошло до дела - за отзыв Бойко не голосовал. Почти половина фракции "Евросолидарность" тоже спасла экс-лидера ОПЗЖ от изгнания из комитета", - пишет Петр Олещук.

Следует отметить, что нардепы со второй попытки после огласки и на следующий день таки поддержали отзыв Юрия Бойко с должности члена комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Андрей Деркач и еще 20 нардепов вошли в антирейтинг депутатов-прогульщиков, которые пропустили более 50% голосований в Верховной Раде. Согласно аналитике, больше всего голосований проигнорировали нардепы-беглецы из ОПЗЖ. Большинство из них обогнал только глава "Евросолидарности" Петр Порошенко, который пропустил более 65% голосований парламента.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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