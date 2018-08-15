Порошенко поручил отчитаться в ЕС о выполнении критериев для безвиза

"В развитие договоренностей на саммите Украина-ЕС поручил МИД передать Еврокомиссии Национальный доклад по выполнению нашим государством критериев безвизового режима", - отметил Президент.

Он подчеркнул, что Украина "полностью выполняет взятые на себя обязательства", а украинцы могут достойно и свободно путешествовать по странам Европы.

Напомним, с 11 июня 2017 году украинцы получили право на безвизовые поездки в страны ЕС.