Порошенко доручив прозвітувати у ЄС про виконання критеріїв для безвізу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ України передати Європейській комісії Національну доповідь щодо виконання Києвом критеріїв безвізового режиму. Про це Глава держави повідомив у Twitter, передає УНН.
"У розвиток домовленостей на саміті Україна-ЄС доручив МЗС передати Єврокомісії Національну доповідь щодо виконання нашою державою критеріїв безвізового режиму", - зазначив Президент.
Він підкреслив, що Україна "повністю виконує взяті на себе зобов’язання", а українці можуть гідно та вільно подорожувати країнами Європи.
Нагадаємо, з 11 червня 2017 році українці отримали право на безвізові поїздки до країн ЄС.