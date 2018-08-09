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Порошенко поручил готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генеральной ассамблеи ООН. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Порошенко поручил готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН

"Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма. Генассамблея уже неоднократно поддержала позицию Украины, в частности относительно нарушения прав крымских татар", - сообщил П.Порошенко.

Президент напомнил, что сегодня отмечается Международный день коренных народов мира.

"Для Украины эта дата - напоминание о судьбе крымских татар, которые сейчас живут в условиях российской оккупации и переживают притеснения и издевательства", - отметил он.

Как сообщал УНН, 19 декабря 2017 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла обновленную резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму.

Украинские Национальные Новости

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