Порошенко поручил готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генеральной ассамблеи ООН. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма. Генассамблея уже неоднократно поддержала позицию Украины, в частности относительно нарушения прав крымских татар", - сообщил П.Порошенко.
Президент напомнил, что сегодня отмечается Международный день коренных народов мира.
"Для Украины эта дата - напоминание о судьбе крымских татар, которые сейчас живут в условиях российской оккупации и переживают притеснения и издевательства", - отметил он.
Как сообщал УНН, 19 декабря 2017 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла обновленную резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму.