Порошенко доручив готувати нову резолюцію щодо Криму на наступну сесію Генасамблеї ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко доручив дипломатам підготувати нову резолюцію щодо Криму на наступну сесію Генеральної асамблеї ООН. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Я дав доручення дипломатам готувати нову резолюцію щодо Криму на наступну сесію Генасамблеї ООН, щоб зупинити будь-які спекуляції щодо статусу Криму. Генасамблея вже неодноразово підтримала позицію України, зокрема щодо порушення прав кримських татар”, — повідомив П.Порошенко.
Президент нагадав, що сьогодні відзначают Міжнародний день корінних народів світу.
“Для України ця дата — нагадування про долю кримських татар, які нині живуть в умовах російської окупації та переживають утиски та знущання”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, 19 грудня 2017 року Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Росією Криму.