На Генассамблее ООН приняли резолюции по правам человека в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. На 73 пленарном заседании генеральной ассамблеи ООН одобрили резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина), передает корреспондент УНН.
Проект поддержали 70 стран, против проголосовало 26 стран, 76 государств воздержались от голосования.
Как сообщал УНН, на Генассамблее ООН начали рассмотрение резолюции по правам человека в Крыму.
Напомним, 14 ноября 2017 Третий комитет 72-й сессии ГА ООН одобрил проект резолюции "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)".
Соавторами документа стали 42 страны из разных уголков мира, в том числе: Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Гаити, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кирибати, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалловы острова, Микронезия, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, ФРГ, Хорватия, Чешская Республика, Черногория, Швеция, Япония. Несмотря на огромное давление со стороны Российской Федерации, "за" документ проголосовали 71 государств, против 25 и 77 воздержались при голосовании.