На Генасамблеї ООН ухвалили резолюції стосовно прав людини в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На 73 пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН схвалили резолюцію про ситуацію із правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі (Україна), передає кореспондент УНН.
Проект підтримали 70 країн, проти проголосувало 26 країн, 76 держав утримались від голосування.
Як повідомляв УНН, на Генасамблеї ООН розпочали розгляд резолюції стосовно прав людини в Криму.
Нагадаємо, 14 листопада 2017 року Третій комітет 72-ї сесії ГА ООН схвалив проект резолюції “Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)”.
Співавторами документа стали 42 країн з різних куточків світу, зокрема: Австралія, Австрія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Гаїті, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Кірібаті, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалові острови, Мікронезія, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Палау, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Сполучене Королівство, США, Туреччина, Україна, Фінляндія, Франція, ФРН, Хорватія, Чеська Республіка, Чорногорія, Швеція, Японія. Незважаючи на шалений тиск з боку Російської Федерації, “за” документ проголосували 71 держав, проти 25 і 77 утрималися під час голосування.