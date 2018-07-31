Порошенко поручил активизировать работу по усилению санкций против РФ

"Поздравляю решения Совета Европейского Союза о введении санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста! Поручил МИД усилить работу по дальнейшему усилению санкций против российского агрессора и любых физических или юридических лиц, связанных с попыткой аннексии и временной оккупации Уукраинского Крыма", - сообщил Порошенко.



Напомним, Европейский Союз применил санкции в отношении шести российских компаний из-за строительства Керченского моста из России на оккупированный Крымский полуостров. Так, санкции применены в отношении АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", ОАО "Мостотрест", судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-мост", АО "ВАД", которые занимались работами, связанными со строительством Керченского моста.



