Порошенко доручив активізувати роботу щодо посилення санкцій проти РФ

"Вітаю рішення Ради Європейського Союзу про запровадження санкцій проти 6 осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського мосту! Доручив МЗС посилити роботу щодо подальшого посилення санкцій проти російського агресора та будь-яких фізичних чи юридичних осіб, які пов’язані зі спробою анексії та тимчасової окупації українського Криму", - повідомив Порошенко.



Нагадаємо, Європейський Союз застосував санкції щодо шести російських компаній через будівництво Керченського мосту з Росії до окупованого Кримського півострова. Так, санкції застосовані щодо АТ "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", ПАТ "Мостотрест", суднобудівний завод "Залив", ТОВ "Стройгазмонтаж", ТОВ "Стройгазмонтаж-мост", АТ "ВАД", які займалися роботами, пов'язаними з будівництвом Керченського мосту.



