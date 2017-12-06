Порошенко анонсировал масштабный проект строительства общежитий для военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко инициировал масштабный проект строительства современных общежитий для контрактников. Об этом он сообщил во время выступления по случаю дня ВСУ, передает УНН.
"Инициировал масштабный проект строительства современных комфортабельных общежитий для военных. За два года планируем переселить в них 25 тысяч военных. Воин должен думать о стране, а не то, где он будет спать", - заявил П.Порошенко.
Также он сообщил, что первая очередь из 91 общежития уже сдана, а в следующем году будет сдана вторая очередь из 92 общежитий.
Как сообщал УНН, проектом бюджета-2018 на армию предусмотрено 86 млрд грн.