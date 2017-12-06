Порошенко анонсировал масштабный проект строительства общежитий для военных

"Инициировал масштабный проект строительства современных комфортабельных общежитий для военных. За два года планируем переселить в них 25 тысяч военных. Воин должен думать о стране, а не то, где он будет спать", - заявил П.Порошенко.

Также он сообщил, что первая очередь из 91 общежития уже сдана, а в следующем году будет сдана вторая очередь из 92 общежитий.

Как сообщал УНН, проектом бюджета-2018 на армию предусмотрено 86 млрд грн.