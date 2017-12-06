Порошенко анонсував масштабний проект будівництва гуртожитків для військових
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко ініціював масштабний проект будівництва сучасних гуртожитків для контрактників. Про це він повідомив під час виступу з нагоди дня ЗСУ, передає УНН.
"Ініціював масштабний проект будівництва сучасних комфортабельних гуртожитків для військових. За два роки плануємо переселити в них 25 тисяч військових. Воїн має думати про країну, а не те, де він буде спати", - заявив П.Порошенко.
Так, П.Порошенко повідомив, що перша черга з 91 гуртожитку вже здана, а в наступному році буде здана друга черга із 92 гуртожитків.
Як повідомляв УНН, проектом Бюджету-2018 на армію передбачено 86 млрд грн.