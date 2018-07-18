Порошенко призвали изменить официальное название России
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали изменить официальное название России в украинском языке на Московия. Соответствующая петиция опубликована на сайте электронных петиций Официального интернет-представительства Президента, передает УНН.
"Возвращение России исторического названия Московия будет способствовать восстановлению исторического сознания украинского народа и подчеркнет для украинцев фальшивость претензий россиян на продолжительность их истории со времен Руси. Наши предки много веков назад лучше нас понимали кто живет на северо-востоке, а поэтому правильнее называли соседей", - говорится в петиции.
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Автором петиции является Василий Боднар, она была опубликована 8 июля этого года. По состоянию на сейчас собрано 49 подписей из 25 000 необходимых.
Напомним, Президента Украины Петра Порошенко призвали запретить продажу алкоголя людям без высшего образования.