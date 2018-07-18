Порошенка закликали змінити офіційну назву Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали змінити офіційну назву Росії в українській мові на Московія. Відповідна петиція опублікована на сайті електронних петицій Офіційного інтернет-представництва Президента, передає УНН.
"Повернення Росії її історичної назви Московія сприятиме відновленню історичної свідомості українського народу та підкреслить для українців фальшивість претензій росіян на тривалість їх історію від часів Русі. Наші предки багато століть тому краще від нас розуміли хто живе на північному-сході, а тому правильніше називали сусідів", - йдеться у петиції.
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Автором петиції є Василь Боднар, вона була опублікована 8 липня цього року. Станом на зараз зібрано 49 підписів з 25000 необхідних.
Нагадаємо, Президента України Петра Порошенка закликали заборонити продаж алкоголю людям без вищої освіти.