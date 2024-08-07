Поражение подводной лодки "ростов-на дону": в британской разведке проанализировали последствия

Потопление Украиной российской подводной лодки "ростов-на дону" подчеркивает растущие риски для российских сил в Крыму. Атака заставит россию пересмотреть планы по размещению значительных морских сил на полуострове, говорится в новом отчете министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

В отчете говорится, что 3 августа в результате атаки Украины на Крым с высокой степенью вероятности была потоплена подводная лодка черноморского флота России класса "кило" "ростов-на дону". Несмотря на то, что нападение было нанесено с помощью беспилотников, в атаке на Севастополь, скорее всего, использовали ATACMS, считают в британской разведке.

Также добавили, что подводная лодка, скорее всего, не была полностью отремонтирована после предыдущей атаки на Крым в сентябре 2023 года.

Эта последняя атака почти наверняка станет последней главой для подводной лодки, поскольку, скорее всего, экономически выгоднее построить замену, чем восстанавливать и ремонтировать ее - говорится в отчете.

Впрочем, в Минобороны Британии считают, что маловероятно, что потопление лодки будет иметь какое-либо существенное влияние на российские дальние морские удары по Украине со стороны черноморского флота. "Однако этот удар подчеркивает растущие риски для российских сил в Крыму и, скорее всего, заставит россию пересмотреть любые планы по передислокации значительных морских сил на полуостров", - резюмировали в Минобороны Великобритании.

Напомним,

Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке черноморского флота рф "ростов-на-дону" и зенитному ракетному комплексу С-400 врага во временно оккупированном Крыму. Лодка затонула на месте.