Советы диетологов: какое мясо брать для шашлыка

Детали

“Мясо должно быть качественное, не жирное, желательно, от животного, которое не было вскормлено комбикормами или разнообразными химическими добавками. Очень важно сочетать мясо с овощами и зеленью, а не с картофелем, хлебом или другими лёгкими углеводами”, — прокомментировала диетолог Лариса Бойченко.

Поскольку шашлык сам по себе является “тяжелым” блюдом, предпочтение лучше отдать белому мясу. А вот мариновать следует в фруктовых кислотах — в них лучше происходит ферментация мяса.

“В идеале выбирать мясо не жирное и белое, а если красное — то лучше телятину или говядину. Можно также баранину, но не жирную. А если нужен диетический вариант- тогда это курица или индейка.

Мариновать шашлык лучше всего во фруктовых соках. Это может быть все что угодно: примесь сока лимона, киви, ананаса”, — советует она.

В свою очередь диетолог Борис Скачко напомнил об особой осторожности к шашлыку тем, у кого хронические заболевания, а также пожилым и детям — таким категориям лучше сразу выбрать мясо птицы. По его словам, шашлык может спровоцировать острый панкреатит у тех, у кого он хронический и даже в ремиссии.

“Особенно, если это будет первым делом после поста, когда люди реально пытались поститься и тут вдруг шашлыки — это уверенный путь в хирургическое отделение. Выхода оттуда два, 15% выходит с сахарным диабетом, а 85% — останется светлая память, там умирают быстрее чем от коронавируса”, — прокомментировал Скачко.

Если же соблюдать не правильную технологию приготовления шашлыка — это может привести к онкологии, говорит диетолог.

“Когда сок, а он всегда капает в угли, возвращается с канцерогенами, важно, чтобы дул боковой ветер и сдувал дым, жар то все равно действует, он прямолинейный, а дым зависит от ветра. Шашлык в безветренную погоду — это беда, потому что сегодня ничего не будет, а в перспективе возникает онкология. Перегретый дым. Без разницы, человек курит сигарету и рискует раком легкого, или жарит не правильный шашлык и рискует раком желудка, то же самое, только в другом месте”, — резюмировал он.

Дополнение

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что есть некоторые данные, которые позволяют предположить, что потребление красного мяса может стать причиной развития колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Справка

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

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Минздрав Украины рекомендует украинцам потреблять не более 500 гр в неделю красного мяса.