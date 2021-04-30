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Советы диетологов: какое мясо брать для шашлыка

Советы диетологов: какое мясо брать для шашлыка

Киев  •  УНН

 • 32360 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Удлиненные выходные и хорошая погода — идеальные условия для майских шашлыков. Но не все мясо одинаково полезно, говорят диетологи, сообщает УНН.

Детали

“Мясо должно быть качественное, не жирное, желательно, от животного, которое не было вскормлено комбикормами или разнообразными химическими добавками. Очень важно сочетать мясо с овощами и зеленью, а не с картофелем, хлебом или другими лёгкими углеводами”, — прокомментировала диетолог Лариса Бойченко.

Поскольку шашлык сам по себе является “тяжелым” блюдом, предпочтение лучше отдать белому мясу. А вот мариновать следует в фруктовых кислотах — в них лучше происходит ферментация мяса.

“В идеале выбирать мясо не жирное и белое, а если красное — то лучше телятину или говядину. Можно также баранину, но не жирную. А если нужен диетический вариант- тогда это курица или индейка.

Мариновать шашлык лучше всего во фруктовых соках. Это может быть все что угодно: примесь сока лимона, киви, ананаса”, — советует она.

В свою очередь диетолог Борис Скачко напомнил об особой осторожности к шашлыку тем, у кого хронические заболевания, а также пожилым и детям — таким категориям лучше сразу выбрать мясо птицы. По его словам, шашлык может спровоцировать острый панкреатит у тех, у кого он хронический и даже в ремиссии.

“Особенно, если это будет первым делом после поста, когда люди реально пытались поститься и тут вдруг шашлыки — это уверенный путь в хирургическое отделение. Выхода оттуда два, 15% выходит с сахарным диабетом, а 85% — останется светлая память, там умирают быстрее чем от коронавируса”, — прокомментировал Скачко.

Если же соблюдать не правильную технологию приготовления шашлыка — это может привести к онкологии, говорит диетолог.

“Когда сок, а он всегда капает в угли, возвращается с канцерогенами, важно, чтобы дул боковой ветер и сдувал дым, жар то все равно действует, он прямолинейный, а дым зависит от ветра. Шашлык в безветренную погоду — это беда, потому что сегодня ничего не будет, а в перспективе возникает онкология. Перегретый дым. Без разницы, человек курит сигарету и рискует раком легкого, или жарит не правильный шашлык и рискует раком желудка, то же самое, только в другом месте”, — резюмировал он.

Дополнение

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что есть некоторые данные, которые позволяют предположить, что потребление красного мяса может стать причиной развития колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Справка

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

По теме

Минздрав Украины рекомендует украинцам потреблять не более 500 гр в неделю красного мяса.

Украинские Национальные Новости

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