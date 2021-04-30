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Поради дієтологів: яке м'ясо брати для шашлику

Поради дієтологів: яке м'ясо брати для шашлику

Київ • УНН

 • 32363 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Подовжені вихідні і хороша погода — ідеальні умови для травневих шашликів. Але не все м’ясо однаково корисно, кажуть дієтологи, повідомляє УНН.

Деталі

“М’ясо має бути якісне, не жирне, бажано, від тварини, яка не була вигодувана комбікормами або різноманітними хімічними добавками. Дуже важливо поєднувати м’ясо з овочами і зеленню, а не з картоплею, хлібом або іншими легкими вуглеводами”, — прокоментувала дієтолог Лариса Бойченко.

Оскільки шашлик сам по собі є “важким” блюдом, перевагу краще віддати білому м’ясу. А ось маринувати слід в фруктових кислотах — в них краще відбувається ферментація м’яса.

“В ідеалі вибирати м’ясо не жирне і біле, а якщо червоне — то краще телятину або яловичину. Можна також баранину, але не жирну. А якщо потрібен дієтичний варіант тоді це курка чи індичка.

Маринувати шашлик найкраще у фруктових соках. Це може бути все що завгодно: домішка соку лимона, ківі, ананаса”, — радить вона.

У свою чергу дієтолог Борис Скачко нагадав про особливу обережність до шашлику тим, у кого хронічні захворювання, а також літнім і дітям — таким категоріям краще відразу вибрати м’ясо птиці. За його словами, шашлик може спровокувати гострий панкреатит у тих, у кого він хронічний та навіть в ремісії.

“Особливо, якщо це буде першим ділом після посту, коли люди реально намагалися постити і тут раптом шашлики — це впевнений шлях до хірургічного відділення. Виходу звідти два, 15% виходить з цукровим діабетом, а 85% — залишиться світла пам’ять, там вмирають швидше ніж від коронавірусу”, — прокоментував Скачко.

Якщо ж дотримувати не правильну технологію приготування шашлику — це може привести до онкології, каже дієтолог.

“Коли сік, а він завжди капає на вугілля, повертається з канцерогенами, важливо, щоб дув бічний вітер і здував дим, жар то все одно діє, він прямолінійний, а дим залежить від вітру. Шашлик в безвітряну погоду — це біда, тому що сьогодні нічого не буде, а в перспективі виникає онкологія. Перегрітий дим. Без різниці, людина курить сигарету і ризикує раком легень, або смажить неправильний шашлик і ризикує раком шлунка, те ж саме, тільки в іншому місці”, — резюмував він.

Доповнення

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що є деякі дані, які дозволяють припустити, що споживання червоного м’яса може стати причиною розвитку колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Довідка

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

По темі

МОЗ України рекомендує українцям споживати не більше 500 гр в тиждень червоного м’яса.

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