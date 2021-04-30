Поради дієтологів: яке м'ясо брати для шашлику
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Подовжені вихідні і хороша погода — ідеальні умови для травневих шашликів. Але не все м’ясо однаково корисно, кажуть дієтологи, повідомляє УНН.
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“М’ясо має бути якісне, не жирне, бажано, від тварини, яка не була вигодувана комбікормами або різноманітними хімічними добавками. Дуже важливо поєднувати м’ясо з овочами і зеленню, а не з картоплею, хлібом або іншими легкими вуглеводами”, — прокоментувала дієтолог Лариса Бойченко.
Оскільки шашлик сам по собі є “важким” блюдом, перевагу краще віддати білому м’ясу. А ось маринувати слід в фруктових кислотах — в них краще відбувається ферментація м’яса.
“В ідеалі вибирати м’ясо не жирне і біле, а якщо червоне — то краще телятину або яловичину. Можна також баранину, але не жирну. А якщо потрібен дієтичний варіант тоді це курка чи індичка.
Маринувати шашлик найкраще у фруктових соках. Це може бути все що завгодно: домішка соку лимона, ківі, ананаса”, — радить вона.
У свою чергу дієтолог Борис Скачко нагадав про особливу обережність до шашлику тим, у кого хронічні захворювання, а також літнім і дітям — таким категоріям краще відразу вибрати м’ясо птиці. За його словами, шашлик може спровокувати гострий панкреатит у тих, у кого він хронічний та навіть в ремісії.
“Особливо, якщо це буде першим ділом після посту, коли люди реально намагалися постити і тут раптом шашлики — це впевнений шлях до хірургічного відділення. Виходу звідти два, 15% виходить з цукровим діабетом, а 85% — залишиться світла пам’ять, там вмирають швидше ніж від коронавірусу”, — прокоментував Скачко.
Якщо ж дотримувати не правильну технологію приготування шашлику — це може привести до онкології, каже дієтолог.
“Коли сік, а він завжди капає на вугілля, повертається з канцерогенами, важливо, щоб дув бічний вітер і здував дим, жар то все одно діє, він прямолінійний, а дим залежить від вітру. Шашлик в безвітряну погоду — це біда, тому що сьогодні нічого не буде, а в перспективі виникає онкологія. Перегрітий дим. Без різниці, людина курить сигарету і ризикує раком легень, або смажить неправильний шашлик і ризикує раком шлунка, те ж саме, тільки в іншому місці”, — резюмував він.
Доповнення
Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що є деякі дані, які дозволяють припустити, що споживання червоного м’яса може стати причиною розвитку колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.
Довідка
Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.
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МОЗ України рекомендує українцям споживати не більше 500 гр в тиждень червоного м’яса.