Популярный сайт бронирования отелей заблокировали в Турции

Антимонопольная служба Турции оштрафовала сайт booking.com на 2,5 млн лир (около 700 тысяч долларов), об этом заявила турецкая туристическая ассоциация.

Указано, что решение заблокировать сайт booking.com принял арбитражный суд Турции, из-за подозрения в "нечестной конкуренции".

Как отмечается, местные туроператоры неоднократно жаловались на компанию. В разных странах ее обвиняют в ценовом давлении и нарушениях антимонопольного законодательства.

Напомним, правительство Египта передумал увеличивать стоимость въездных виз.