Популярний сайт бронювання готелів заблокували у Туреччині

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Асоціація турецьких туристичних агентств звинуватила нідерландську інтернет-компанію в порушенні антимонопольного законодавства при бронюванні готелів і авіаквитків, передає УНН з посиланням на BBC.

Антимонопольна служба Туреччини оштрафувала сайт booking.com на 2,5 млн лір (близько 700 тисяч доларів), про це заявила турецька туристична асоціація.

Вказано, що рішення заблокувати сайт booking.com прийняв арбітражний суд Туреччини, через підозру в "нечесній конкуренції".

Як зазначається, місцеві туроператори неодноразово скаржилися на компанію. У різних країнах її звинувачують в ціновому тиску та порушеннях антимонопольного законодавства.

Нагадаємо, уряд Єгипту передумав збільшувати вартість в'їзних віз.

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