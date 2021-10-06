Популяризацию вакцинации от COVID-19 хотят поддержать из бюджета: правительство выделило 25 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Кабинет министров Украины выделил 25 млн грн на проведение информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации от COVID-19, передает корреспондент УНН.
Детали
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Так, правительство выделило 25 млн грн для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Реализация акта, как указано, не требует дополнительных расходов из Госбюджета. Им в то же время предполагается осуществить распределение государственных назначений, предусмотренных Минфину в спецфонде Госбюджета по бюджетной программе о мероприятиях, связанных с борьбой с COVID-19 (КПКВК 3511380). А именно - передать 25 млн грн МКИП на бюджетную программу о мерах в сфере защиты национального информпространства (КПКВК 3801030).
Дополнение
Украинцы начали получать SMS-сообщения о необходимости вакцинации от COVID-19. УНН решил выяснить, что еще входит в кампанию Минздрава по популяризации вакцинации населения от коронавируса. Оказывается, туда входят уличные инсталляции (в 5 городах) и продвижение в Facebook.