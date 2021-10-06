Популяризацію вакцинації від COVID-19 хочуть підтримати з бюджету: уряд виділив 25 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України виділив 25 млн грн на проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення щодо вакцинації від COVID-19, передає кореспондент УНН.
Деталі
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу.
Так, уряд виділив 25 млн грн для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення щодо вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Реалізація акта, як вказано, не потребує додаткових видатків з Держбюджету. Ним, водночас, передбачається здійснити розподіл держпризначень, передбачених Мінфіну у спецфонді Держбюджету за бюджетною програмою про заходи, пов'язані з боротьбою з COVID-19 (КПКВК 3511380). А саме - передати 25 млн грн МКІП на бюджетну програму про заходи у сфері захисту національного інформпростору (КПКВК 3801030).
Доповнення
Українці почали отримувати SMS-повідомлення про необхідність вакцинації від COVID-19. УНН вирішив з’ясувати, що ще входить до кампанії МОЗ з популяризації вакцинації населення від коронавірусу. Виявляється, туди входять вуличні інсталяції (у 5 містах) та просування у Facebook.