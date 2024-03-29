Попытка подкупа руководителя Сумской МВА: один из подозреваемых вышел под залог в почти 2 миллиона гривен

Высший антикоррупционный суд отпустил под 1,9 млн гривен залога одного из фигурантов по делу о взятке главе Сумской городской военной администрации. Об этом пишет УНН со ссылкой на САП.

Детали

Речь идет о главном враче местного медицинского учреждения Владимире Поцелуеве.

29 марта 2024 года следственный судья ВАКС применил меру пресечения в виде 1,9 млн грн залога к депутату Сумского областного совета, который одновременно занимает должность главного врача местной больницы, уличенного совместно с другим местным депутатом на предложении и предоставлении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды начальнику Сумской городской военной администрации - резюмировали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В то же время в ведомстве отмечают, что прокурор настаивал на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 7 млн гривен залога. В САП не согласились с решением судей, а потому будут обжаловать его в апелляции

Напомним

Двух депутатов Сумского областного совета уличили в попытке подкупить за 100 тысяч долларов начальника Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко.

Как стало известно УНН из собственных источников речь о Владимире Поцелуеве, который является директором Клинической больницы св.Пантелеймона Сумского городского совета и Расула Магомед-Шариповича Галаева.

Дело подкупа начальника Сумской МВА: одного из депутатов облсовета отправили под стражу