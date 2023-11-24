Попытка подкупа Кубракова: за застройщика Копыстыру внесли 100 млн грн залога

Застройщика Сергея Копыстыру, подозреваемого в попытке дать взятку вице-премьер-министру Украины Александру Кубракову, отпустили под залог в 100 миллионов гривен. Об этом УНН сообщил информированный источник.

"За застройщика Сергея Копыстыру внесли 100 млн грн", - сообщил собеседник УНН.

Ранее

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн фактического владельца частного общества - застройщика Сергея Копыстыру, которого подозревают в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.