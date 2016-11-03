Более тонны контрафактного алкоголя обнаружили в Одесской области

Во время обысков в одном из частных домов и помещениях некоторых почтовых перевозчиков правоохранители обнаружили 600 литров фальсифицированного коньяка, 320 литров спирта и еще около 150 литров других спиртных напитков.

Обнаруженный фальсификат изготавливался в частных домах и в дальнейшем реализовывался на территории Украины через курьерские службы.

Более тонны продукции изъяли и передали представителям фискальной службы. По данному факту направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного преступления по ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.