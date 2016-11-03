Более тонны контрафактного алкоголя обнаружили в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Более тонны контрафактного алкоголя, который в дальнейшем планировали реализовать в Украине через курьерские службы, обнаружили в городе Рени Одесской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Во время обысков в одном из частных домов и помещениях некоторых почтовых перевозчиков правоохранители обнаружили 600 литров фальсифицированного коньяка, 320 литров спирта и еще около 150 литров других спиртных напитков.
Обнаруженный фальсификат изготавливался в частных домах и в дальнейшем реализовывался на территории Украины через курьерские службы.
Более тонны продукции изъяли и передали представителям фискальной службы. По данному факту направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного преступления по ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.