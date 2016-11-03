Понад тонну контрафактного алкоголю виявили на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Більше тонни контрафактного алкоголю, який в подальшому планували реалізувати в Україні через кур’єрські служби, виявили в місті Рені на Одещині. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Під час обшуків в одному з приватних помешкань та приміщеннях деяких поштових перевізників правоохоронці виявили 600 літрів фальсифікованого коньяку, 320 літрів спирту та ще близько 150 літрів інших спиртних напоїв.
Виявлений фальсифікат виготовлявся в приватних помешканнях та в подальшому мав реалізовувався в Україні через кур’єрські служби.
Більше тонни продукції вилучили та передали представникам фіскальної служби. За цим фактом направлене повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України.