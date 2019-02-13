Более тысячи россиян не пустили в Украину в 2019 году
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. С начала года в Украину не пустили более тысячи россиян. Об этом журналисту УНН сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"С начала 2019 в Украину не пустили 1220 россиян", - рассказал Демченко.
Напомним, ранее в января 2019 года в Украину не пустили 509 россиян, однако 28000 россиян смогли пересечь границу на въезд в Украину.
Как сообщал УНН, в рамках усиления контроля за выездом и въездом с начала 2019 года Украина на границе сняла биометрические данные с более 16 000 граждан России.