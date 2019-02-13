Понад тисячу росіян не пустили до України у 2019 році

"З початку 2019 року до України не пустили 1220 росіян", - розповів Демченко.

Нагадаємо, раніше в січні 2019 року до України не пустили 509 росіян, проте 28 тисяч росіян змогли перетнути кордон на в'їзд до України.



Як повідомляв УНН, у рамках посилення контролю за виїздом та в’їздом з початку 2019 року Україна на кордоні зняла біометричні дані з понад 16 тисяч громадян Росії.