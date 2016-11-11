Более 8 тыс. пачек контрабандных сигарет изъяли на Буковине

Пограничники отдела "Фальков" во время патрулирования территории обнаружили двух человек, которые двигались в сторону границы с Румынией с Тюками на плечах. Заметив правоохранителей, нарушители бросили свою ношу и скрылись. В обнаруженных пакетах было почти 3 тыс. пачек курева. Поиск причастных к данному правонарушению продолжается.

А вечером пограничники обнаружили две упаковки с табачными изделиями недалеко от границы с Румынией. После проведения необходимых процедур около 3 тысяч пачек сигарет будут переданы сотрудникам ГФС в Черновицкой области.

Кроме того, сегодня ночью пограничники отдела "Селятин" совместно с полицией в нескольких сотнях метров от украинско-румынской границы обнаружили еще пять ящиков сигарет. После пересчета табачные изделия также будут переданы работникам фискальной службы.