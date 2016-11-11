Понад 8 тис. пачок контрабандних сигарет вилучили на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На Буковині прикордонники не допустили переміщення понад 8 тисяч пачок сигарет. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Прикордонники відділу “Фальків” під час патрулювання території виявили двох осіб, які рухалися в бік кордону з Румунією із пакунками на плечах. Помітивши правоохоронців, порушники покидали свої ноші та втекли. У виявлених пакунках було майже 3 тисячі пачок курива. Пошук причетних до даного правопорушення продовжується.
А увечері минулої доби прикордонники виявили два пакунки із тютюновими виробами неподалік кордону з Румунією. Після проведення необхідних процедур близько 3 тисячі пачок сигарет буде передано співробітникам ДФС у Чернівецькій області.
Крім того, сьогодні вночі прикордонники відділу “Селятин” спільно з поліцією за кілька сотень метрів від українсько-румунського кордону виявили ще п’ять ящиків прихованих сигарет. Після перерахунку тютюнові вироби також будуть передані працівникам фіскальної служби.