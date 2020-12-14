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Более 50 освобождённым из плена украинцам выплатят по 100 тыс. гривен

Киев • УНН

 • 10658 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Межведомственная комиссия Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассмотрела 62 дела в отношении лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и приняла решение о выплате 51 лицу денежной помощи в размере 100 тыс. Грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Офиса Омбудсмена Украины.

Более 50 освобождённым из плена украинцам выплатят по 100 тыс. гривен

"11 декабря состоялось пятое в текущем году заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту. Во время заседания Межведомственной комиссией рассмотрено 62 дела и принято решение о выплате 51 лицу денежной помощи в размере 100 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом, еще 5,1 миллиона гривен будут направлены на правовую помощь незаконно лишенным свободы гражданам Украины и их семьям, а также для решения вопросов социальной адаптации, реабилитации и реализации других прав и потребностей освобождённых из плена людей.

Напомним, в феврале 2020 года 65 украинцев получили статус лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии со стороны РФ.

В сентябре стало известно, что Минреинтеграции возобновило работу Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту и поэтому 10 семьям пленных и 18 освобождённым из плена выплатят помощь.

Украинские Национальные Новости

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