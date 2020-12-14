Понад 50 звільненим з полону українцям виплатять по 100 тис. гривень

“11 грудня відбулося п’яте у поточному році засідання Міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист. Під час засідання Міжвідомчою комісією розглянуто 62 справи та ухвалено рішення про виплату 51 особі грошової допомоги у розмірі 100 тис. грн”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином, ще 5,1 мільйона гривень будуть направлені на правову допомогу незаконно позбавленим свободи громадянам України та їх родинам, а також для розв'язання питань щодо соціальної адаптації, реабілітації та реалізації інших прав і потреб звільнених з полону осіб.

Нагадаємо, у лютому 2020 року 65 українців отримали статус осіб, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії з боку РФ.

У вересня стало відомо, що Мінреінтеграції відновило роботу Міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист і тому 10 родинам полонених та 18 звільненим з полону виплатять допомогу.