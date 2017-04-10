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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 59622 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106821 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164249 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120567 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119071 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113908 просмотра

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Более 200 выходцев из Германии воюют против и деловые на стороне курдов

Более 200 выходцев из Германии воюют против и деловые на стороне курдов

Киев  •  УНН

 • 11106 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Более 200 выходцев из Германии воюют в составе различных вооруженных формирований против террористической группировки "Исламское государство" в странах Ближнего Востока. Об этом сообщили в немецком правительстве на запрос депутатов Бундестага от Левой партии, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным немецких спецслужб и сил безопасности, список таких лиц насчитывает всего 204 человека. Большинство из них имеют отношение к запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" (РПК) или к сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD) и их вооруженных формирований.

Отмечается, что 69 упомянутых в списке лиц имеющих гражданство ФРГ. В то же время в этой статистике нет никаких данных о тех, кто изъявил желание присоединиться к курдских отрядов "пешмерга" в Ираке, тоже воюют против и деловые.

Кроме того, согласно сообщению, из тех, кто с 2013 года уехал из Германии в Сирию и Ирак, до сих пор вернулись в целом 102 человека, из которых 43 имеют немецкое гражданство.

Отмечается также, что с 2015 года было начато несколько производств против членов сирийско-курдских "отрядов народной самообороны" (YPG). Фигуранты производств подозреваются среди прочего и в членстве в террористической группировке за рубежом.

Издание добавляет, что с 2013 года в боевых действиях в странах Ближнего Востока погибли три немецких граждан.

Напомним, 14 марта 2017 Министерство внутренних дел немецкой земли Нижняя Саксония запретило деятельность объединения "Немецкоязычный исламский центр Хильдесхайма" , который рекрутировал боевиков для группировки "Исламское государство".

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