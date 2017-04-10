Более 200 выходцев из Германии воюют против и деловые на стороне курдов

По данным немецких спецслужб и сил безопасности, список таких лиц насчитывает всего 204 человека. Большинство из них имеют отношение к запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" (РПК) или к сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD) и их вооруженных формирований.

Отмечается, что 69 упомянутых в списке лиц имеющих гражданство ФРГ. В то же время в этой статистике нет никаких данных о тех, кто изъявил желание присоединиться к курдских отрядов "пешмерга" в Ираке, тоже воюют против и деловые.

Кроме того, согласно сообщению, из тех, кто с 2013 года уехал из Германии в Сирию и Ирак, до сих пор вернулись в целом 102 человека, из которых 43 имеют немецкое гражданство.

Отмечается также, что с 2015 года было начато несколько производств против членов сирийско-курдских "отрядов народной самообороны" (YPG). Фигуранты производств подозреваются среди прочего и в членстве в террористической группировке за рубежом.

Издание добавляет, что с 2013 года в боевых действиях в странах Ближнего Востока погибли три немецких граждан.

Напомним, 14 марта 2017 Министерство внутренних дел немецкой земли Нижняя Саксония запретило деятельность объединения "Немецкоязычный исламский центр Хильдесхайма" , который рекрутировал боевиков для группировки "Исламское государство".