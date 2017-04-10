Понад 200 вихідців з Німеччини воюють проти ІДІЛ на боці курдів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Більше 200 вихідців із Німеччини воюють у складі різних збройних формувань проти терористичного угруповання "Ісламська держава"у країнах Близького Сходу. Про це повідомили в німецькому уряді на запит депутатів Бундестагу від Лівої партії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За даними німецьких спецслужб та сил безпеки, список таких осіб налічує загалом 204 людини. Більшість з них мають стосунок до забороненої в Туреччині “Робітничої партії Курдистану” (РПК) або ж до сирійської курдської партії “Демократичний союз” (PYD) та їхніх збройних формувань.
Зазначається, що 69 згаданих у списку осіб мають громадянство ФРН. Водночас у цій статистиці немає жодних даних про тих, хто виявив бажання приєднатися до курдських загонів “Пешмерга” в Іраку, що теж воюють проти ІДІЛ.
Крім того, згідно з повідомленням, з тих, хто з 2013 року виїхав з Німеччини в Сирію та Ірак, досі повернулись загалом 102 особи, з яких 43 мають німецьке громадянство.
Наголошується також, що з 2015 року було розпочато кілька проваджень проти членів сирійсько-курдських “загонів народної самооборони” (YPG). Фігуранти проваджень підозрюються серед іншого й у членстві в терористичному угрупованні за кордоном.
Видання додає, що з 2013 року в бойових діях в країнах Близького Сходу загинуло троє німецьких громадян.
Нагадаємо, 14 березня 2017 року Міністерство внутрішніх справ німецької землі Нижня Саксонія заборонило діяльність об’єднання “Німецькомовний ісламський центр Хільдесхайма”, який рекрутував бойовиків для угруповання “Ісламська держава”.