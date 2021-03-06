Более 20 человек задержали на студенческой конференции в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В белорусской столице - Минске - вечером 5 марта силовики ворвались на учредительную конференцию "Лиги студенческих объединений" (LiSA). Об этом пишет УНН со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.
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"В пятницу около 18:30 неизвестные в масках пришли на учредительную конференцию Лиги студенческих объединений, которая проходила в бизнес-клубе "Imaguru". Среди участников мероприятия были члены основного состава Координационного совета Андрей Егоров и Виталий Рымашевский", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что после вторжения силовиков, участников конференции вывели из здания, посадили в автозак и увезли.
Среди задержанных - журналист Артем Лява, который готовил материалы с мероприятия.
"Мы не понимаем, когда и чем это закончится. Мы расцениваем произошедшее как силовой захват, не имеющий под собой законных оснований. Это новая волна репрессий, маски-шоу в офисах, цель которого - запугивание и ликвидация всех активных и свободомыслящих людей", - заявила основательница бизнес-клуба "Imaguru" Татьяна Маринич.
По информации издания, силовикам удалось задержать 22 человека.
На учредительной конференции LiSA планировалось провести выборы руководства, принять программу действий, обсудить планы организации, выслушать лидеров местных студенческих организаций.
Добавим
В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий эту должность с 1994 года. Оппозиция назвала результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.