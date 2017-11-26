Более 20 человек пострадали из-за обвала пола в ночном клубе Испании

Пол провалился в одном из клубов города Адехе, люди провалились в подвал.

На место прибыли пожарные и бригады скорой помощи. Два человека получили серьезные травмы, многих доставили в больницы с переломами и ушибами.

Отмечается, что среди пострадавших люди разного возраста и разных национальностей, в частности французы, бельгийцы и румыны.

Напомним, трех россиян подозревают в убийстве иностранца на дискотеке в Испании.