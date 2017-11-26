Более 20 человек пострадали из-за обвала пола в ночном клубе Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В ночном клубе на испанском острове Тенерифе провалился пол, 22 человека пострадали, сообщает УНН со ссылкой издание Mundo.
Пол провалился в одном из клубов города Адехе, люди провалились в подвал.
На место прибыли пожарные и бригады скорой помощи. Два человека получили серьезные травмы, многих доставили в больницы с переломами и ушибами.
Отмечается, что среди пострадавших люди разного возраста и разных национальностей, в частности французы, бельгийцы и румыны.
Напомним, трех россиян подозревают в убийстве иностранца на дискотеке в Испании.