Понад 20 людей постраждали через обвал підлоги в нічному клубі Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У нічному клубі на іспанському острові Тенеріфе провалилася підлога, 22 людини постраждали, повідомляє УНН з посиланням видання Mundo.
Підлога провалилася в одному з клубів міста Адехе, люди провалилися в підвал.
На місце прибули пожежники і бригади швидкої допомоги. Двоє людей отримали серйозні травми, багатьох доставили в лікарні з переломами та забоями.
Відзначається, що серед постраждалих люди різного віку і різних національностей, зокрема французи, бельгійці та румуни.
Нагадаємо, трьох росіян підозрюють у вбивстві іноземця на дискотеці в Іспанії.