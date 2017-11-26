Понад 20 людей постраждали через обвал підлоги в нічному клубі Іспанії

Підлога провалилася в одному з клубів міста Адехе, люди провалилися в підвал.

На місце прибули пожежники і бригади швидкої допомоги. Двоє людей отримали серйозні травми, багатьох доставили в лікарні з переломами та забоями.

Відзначається, що серед постраждалих люди різного віку і різних національностей, зокрема французи, бельгійці та румуни.

Нагадаємо, трьох росіян підозрюють у вбивстві іноземця на дискотеці в Іспанії.