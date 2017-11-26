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Понад 20 людей постраждали через обвал підлоги в нічному клубі Іспанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У нічному клубі на іспанському острові Тенеріфе провалилася підлога, 22 людини постраждали, повідомляє УНН з посиланням видання Mundo.

Підлога провалилася в одному з клубів міста Адехе, люди провалилися в підвал.

На місце прибули пожежники і бригади швидкої допомоги. Двоє людей отримали серйозні травми, багатьох доставили в лікарні з переломами та забоями.

Відзначається, що серед постраждалих люди різного віку і різних національностей, зокрема французи, бельгійці та румуни.

Нагадаємо, трьох росіян підозрюють у вбивстві іноземця на дискотеці в Іспанії.

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