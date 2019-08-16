Более 160 тысяч украинцев перенесли мобильные номера

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"По состоянию на 16 августа перенесено 16516 мобильных номеров между операторами связи", - сообщили в центре радиочастот.

Как сообщал УНН, в Украине с 1 мая ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением собственного номера.