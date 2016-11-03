Более 100 осужденных в Крыму хотят отбывать наказание на материковой Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Более ста осужденных в Крыму выразили желание отбывать наказание на материковой Украине. Об этом сообщили Крым.Реалии в офисе украинского омбудсмена, передает УНН.
Как отметил представитель офиса украинского омбудсмена Михаил Чаплыга, список граждан, которые были осуждены в Крыму до российской аннексии, формируется на основании личных обращений, а также поступающих от родственников заключенных, информации Министерства юстиции Украины и общественных организаций.
Списки постоянно пополняются новыми именами, что свидетельствует о необходимости скорейшего решения проблемы, добавили в офисе омбудсмена.
Транспортировать заключенных с полуострова, по мнению специалистов, мешает ряд факторов, в частности отсутствие соответствующих механизмов в российском законодательстве, непризнание Украиной приговоров подконтрольных России судов Крыма, принудительное принятие граждан Украины гражданства России, незаконное перемещение граждан с временно оккупированной территории Крыма в пенитенциарные учреждения на территории России.
Отметим, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова во время переговоров с украинскими представителями отметила, что "идея нашла определенную поддержку у руководства Российской Федерации".
В начале сентября Т.Москалькова сообщала, что процесс передачи Украине 17 заключенных близок к завершению.