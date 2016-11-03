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Понад 100 засуджених у Криму хочуть відбувати покарання на материковій Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Понад сто засуджених у Криму виявили бажання відбувати покарання на материковій Україні. Про це повідомили Крим. Реалії в офісі українського омбудсмена, передає УНН.

Понад 100 засуджених у Криму хочуть відбувати покарання на материковій Україні

Як зауважив представник офісу українського омбудсмена Михайло Чаплига, список громадян, які були засуджені у Криму до російської анексії, формується на підставі особистих звернень, а також тих, що надходять від родичів ув’язнених, інформації Міністерства юстиції України та громадських організацій.

Списки постійно поповнюються новими іменами, що свідчить про необхідність швидкого вирішення проблеми, додали в офісі омбудсмена.

Транспортувати в’язнів з півострова, на думку фахівців, заважає низка факторів, зокрема відсутність відповідних механізмів у російському законодавстві, невизнання Україною вироків підконтрольних Росії судів Криму, примусове прийняття громадян України до громадянства Росії, незаконне переміщення громадян з тимчасово окупованої території Криму в пенітенціарні установи на території Росії.

Зазначимо, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова під час переговорів з українськими представниками зауважила, що “ідея знайшла певну підтримку у керівництва Російської Федерації”.

На початку вересня Т.Москалькова повідомляла, що процес передачі Україні 17 ув’язнених близький до завершення.

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