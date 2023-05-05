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Более 100 человек погибли в результате наводнения в Конго

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Более 100 человек погибли в результате наводнения и оползней, вызванных ливнями в провинции Южное Киву на востоке Конго, сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Томас Бакенге, представитель регионального правительства, дал оценку после наблюдения за восстановительными работами на пострадавшей территории Калеху, назвав масштабы разрушений «огромными... целые дома были вынесены». Он добавил, что тела все еще собирают с берегов окружающего озера Киву.

Две реки вышли из берегов после ливней, которые начались в четверг вечером, и произошло несколько оползней, в результате которых были разрушены десятки домов.

По мере того, как тела извлекали из грязи, некоторые жители подсчитали, что более 75% домов в деревне Ньямукуби было снесено наводнением, а также школьные здания и медицинский центр.

Спасатели работали, чтобы найти и спасти всех, кто мог оказаться в ловушке под обломками своих домов.

Добавим

Ливни принесли страдания тысячам людей в Восточной Африке, а также в некоторых частях Уганды и Кении.

В результате наводнений и оползней в Руанде, которая граничит с Конго, в начале этой недели погибли 129 человек.

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