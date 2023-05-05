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Понад 100 людей загинули внаслідок повені в Конго

Понад 100 людей загинули внаслідок повені в Конго

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Понад 100 людей загинули внаслідок повені та зсувів, викликаних зливами в провінції Південне Ківу на сході Конго, повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Томас Бакенге, представник регіонального уряду, дав оцінку після спостереження за відновлювальними роботами на постраждалій території Калеху, назвавши масштаби руйнувань «величезними... цілі будинки були винесені». Він додав, що тіла все ще збирають із берегів навколишнього озера Ківу.

Дві річки вийшли з берегів після злив, які почалися в четвер увечері, і сталося кілька зсувів, внаслідок яких було зруйновано десятки будинків.

У міру того, як тіла витягували з бруду, деякі жителі підрахували, що понад 75% будинків у селі Ньямукубі було знесено повінню, а також шкільні будівлі та медичний центр.

Рятувальники працювали, щоб знайти та врятувати всіх, хто міг опинитися у пастці під уламками своїх будинків.

Додамо

Зливи принесли страждання тисячам людей у Східній Африці, а також у деяких частинах Уганди та Кенії.

Внаслідок повеней та зсувів у Руанді, яка межує з Конго, на початку цього тижня загинули 129 людей.

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