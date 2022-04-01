Более 10 млн украинцев покинули свой дом с начала войны - ООН

Цитата

"Страдают мирные жители, и более 10,5 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в Украине", - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что во время своего визита в страну Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал к немедленному прекращению огня.

Дополнение

По данным ООН, с начала войны рф против Украины погибло 1 179 мирных жителей.

В Украине люди, вынужденно переехавшие из-за широкомасштабного вторжения россии, получат по 2 или 3 тысячи гривен помощи на проживание.