Понад 10 млн українців залишили свій дім від початку війни - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Через російське вторгнення понад 10,5 мільйонів людей були змушені покинути свої будинки в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на ООН.
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"Страждають мирні жителі, і більше 10,5 мільйонів людей були змушені покинути свої будинки в Україні", - говориться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що під час свого візиту в країну Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді закликав до негайного припинення вогню.
Доповнення
За даними ООН, з початку війни рф проти України загинуло 1 179 мирних жителів.
В Україні люди, які вимушено переїхали через широкомасштабне вторгнення росії отримають по 2 або 3 тисячі гривень допомоги на проживання.