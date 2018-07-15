Помпео заявил, что встреча Трампа и Путина отвечает интересам США

“Очень важно, чтобы они встретились”, — приводятся слова шефа американской дипломатии в материале. “Я уверен в том, что встреча президента Трампа с Владимиром Путиным создаст для Америки выгодные условия”, — считает Помпео. Как отмечает CNN, госсекретарь выступил с данным заявлениям в беседе с журналистами на борту самолета в ночь на субботу, после вылета из Мексики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Amnesty International напомнила о Сенцове в заявлении перед саммитом Трампа и Путина

Напомним, саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.