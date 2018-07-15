Помпео заявив, що зустріч Трампа і Путіна відповідає інтересам США

“Дуже важливо, щоб вони зустрілися”, — наводяться слова шефа американської дипломатії у матеріалі. “Я впевнений у тому, що зустріч президента Трампа з Володимиром Путіним створить для Америки вигідніші умови”, — вважає Помпео. Як зазначає CNN, держсекретар виступив зі даними заявами у бесіді з журналістами на борту літака в ніч на суботу, після вильоту з Мексики.

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Нагадаємо, саміт президентів РФ і США пройде 16 липня в Гельсінкі. Путін і Трамп у перший раз провели переговори 7 липня 2017 року на полях саміту Групи двадцяти у Гамбурзі. В листопаді того ж року на саміті АТЕС у В’єтнамі повноцінної двосторонньої зустрічі лідерів не відбулося, проте Путін і Трамп поспілкувалися в кулуарах форуму і схвалили спільну заяву щодо Сирії.