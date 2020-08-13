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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 79610 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101385 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125875 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106908 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126835 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101089 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101922 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103920 просмотра

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Помпео: если РФ предлагала талибам деньги за убийство американцев, она заплатит "очень дорого"

Помпео: если РФ предлагала талибам деньги за убийство американцев, она заплатит "очень дорого"

Киев  •  УНН

 • 11325 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Если США выяснят, что Россия действительно предлагала деньги боевикам радикального движения “Талибан” за убийство американских солдат в Афганистане, Кремль “очень дорого” заплатит за это. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью, что распространила пресс-служба Госдепартамента, передает УНН.

По словам Помпео, он обсуждал эту тему с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. “Мы сказали следующее: если россияне предлагали деньги за убийство американцев или других жителей Запада, России придется заплатить огромную цену”, — сказал глава Госдепартамента.

Он отметил, что не комментирует вопросы военной разведки, и рассказал, что в случае появления доказательств сговора Москвы с талибами, США не потерпит этого.

Помпео также сообщил, что Вашингтону известны факты, что Россия ранее поставляла оружие боевикам в Афганистане.

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Напомним, в конце июня газеты New York Times и Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что американской военной разведке после допросов афганских пленных стало известно о заговоре России со связанными с “Талибаном” боевиками. Москва якобы предлагала деньги талибам за убийство солдат армии США в Афганистане.

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В российском МИДе эти обвинения отвергают.

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