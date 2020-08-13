Помпео: якщо РФ пропонувала талібам гроші за вбивство американців, вона "дуже дорого" заплатить

За словами Помпео, він обговорював цю тему з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим. “Ми сказали наступне: якщо росіяни пропонували гроші за вбивство американців або інших жителів Заходу, Росії доведеться заплатити величезну ціну”, — сказав глава Держдепартаменту.

Він зазначив, що не коментує питання військової розвідки, і розповів, що в разі появи доказів змови Москви з талібами, США не потерпить цього.

Помпео також повідомив, що Вашингтону відомі факти, що Росія раніше поставляла зброю бойовикам в Афганістані.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пентагон: таліби підтримують тісні зв’язки з філією “Аль-Каїди” в Афганістані

Нагадаємо, наприкінці червня газети New York Times і Washington Post, посилаючись на анонімні джерела, повідомили, що американській військовій розвідці після допитів афганських полонених стало відомо про змову Росії з пов’язаними з “Талібаном” бойовиками. Москва нібито пропонувала гроші талібам за вбивство солдатів армії США в Афганістані.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Трампа заперечують, що він знав про “змову” Росії з талібами проти США

У російському МЗС ці звинувачення відкидають.