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Помпео: якщо РФ пропонувала талібам гроші за вбивство американців, вона "дуже дорого" заплатить

Помпео: якщо РФ пропонувала талібам гроші за вбивство американців, вона "дуже дорого" заплатить

Київ • УНН

 • 11332 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Якщо США з’ясують, що Росія дійсно пропонувала гроші бойовикам радикального руху “Талібан” за вбивство американських солдатів в Афганістані, Кремль “дуже дорого” заплатить за це. Про це заявив держсекретар Майк Помпео в інтерв’ю, що поширила пресслужба Держдепартаменту, передає УНН.

За словами Помпео, він обговорював цю тему з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим. “Ми сказали наступне: якщо росіяни пропонували гроші за вбивство американців або інших жителів Заходу, Росії доведеться заплатити величезну ціну”, — сказав глава Держдепартаменту.

Він зазначив, що не коментує питання військової розвідки, і розповів, що в разі появи доказів змови Москви з талібами, США не потерпить цього.

Помпео також повідомив, що Вашингтону відомі факти, що Росія раніше поставляла зброю бойовикам в Афганістані.

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Нагадаємо, наприкінці червня газети New York Times і Washington Post, посилаючись на анонімні джерела, повідомили, що американській військовій розвідці після допитів афганських полонених стало відомо про змову Росії з пов’язаними з “Талібаном” бойовиками. Москва нібито пропонувала гроші талібам за вбивство солдатів армії США в Афганістані.

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У російському МЗС ці звинувачення відкидають.

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