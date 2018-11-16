Помпео сообщил об увольнении в КНДР еще одного американского гражданина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Власти КНДР освободили еще одного американского гражданина. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, информирует УНН.
“Соединенные Штаты приветствуют взаимодействие КНДР и посольства Швеции (представляет интересы США в КНДР в связи с отсутствием дипломатических отношений между Вашингтоном и Пхеньяном) по вопросу освобождения американского гражданина”, — отметил Помпео, не огласив деталей по поводу местонахождения американца и его дальнейшей судьбы.
В мае текущего года во время визита Помпео в Пхеньян руководство КНДР освободило трех находящихся в заключении американцев, которые вместе с шефом американской дипломатии затем вернулись в США. Американская сторона назвала такой шаг жестом доброй воли, а в июне состоялся первый американо- северокорейский саммит в Сингапуре.
Как сообщал УНН, Северная Корея планирует отпустить задержанного “агента ЦРУ”.