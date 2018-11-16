Помпео повідомив про звільнення в КНДР ще одного американського громадянина
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Влада КНДР звільнила ще одного американського громадянина. Про це йдеться в поширеній в п’ятницю заяві держсекретаря США Майкла Помпео, інформує УНН.
“Сполучені Штати вітають взаємодію КНДР і посольства Швеції (представляє інтереси США в КНДР у зв’язку з відсутністю дипломатичних відносин між Вашингтоном і Пхеньяном) з питання звільнення американського громадянина”, — зазначив Помпео, не оголосивши деталей з приводу місцезнаходження американця і його подальшої долі.
У травні поточного року під час візиту Помпео в Пхеньян керівництво КНДР звільнила трьох американців, що знаходилися у в’язниці, які разом з шефом американської дипломатії потім повернулися в США. Американська сторона назвала такий крок жестом доброї волі, а в червні відбувся перший американо північнокорейський саміт в Сінгапурі.
Як повідомляв УНН, Північна Корея планує відпустити затриманого “агента ЦРУ”.