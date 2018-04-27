Помпео обсудил с главой МИД Италии проблемы региональной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече в Брюсселе с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано обсудил вопросы взаимодействия “в решении проблем региональной безопасности”. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт, информирует УНН.
К числу таких “проблем”, как отмечается в распространенном заявлении, США “относят пагубное влияние России, дестабилизирующие действия Ирана на Ближнем Востоке, угрозы на южном фланге НАТО”.
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По словам Нойерт, Помпео и Альфано, которые провели встречу на полях заседания Совета НАТО на уровне глав МИД, “согласились с необходимостью продолжения совместной работы — в сотрудничестве с другими членами НАТО — по укреплению безопасности Европы”.
Напомним, Государственный секретарь США Майк Помпео и министры иностранных дел стран НАТО подтвердили, что не будут вести дел с Россией, как обычно, к выполнению Москвой своих обязательств по минскими соглашениями и возвращение контроля над Крымом Украине.